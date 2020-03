L'automobile diventa laboratorio per la droga: scoperti a preparare le dosi nell'abitacolo

La cocaina, il bilancino, tutti gli strumenti per dividerla e anche migliaia di euro in contanti. Prove granitiche, che hanno portato all'immediato arresto di due tunisini e un italiano.

L'arresto

L'episodio risale a domenica pomeriggio quando una pattuglia della Squadra volante in servizio a Padova ha intercettato una vettura parcheggiata. A bordo vi erano tre uomini molto indaffarati, atteggiamento che ha insospettito gli agenti spingendoli a eseguire un controllo. Quando alle 17 si sono avvicinati all'auto ne hanno sorpreso gli occupanti intenti a suddividere in dosi della cocaina. Nell'abitacolo sono infatti stati sequestrati circa 20 grammi di stupefacente oltre al bilancino usato per pesarlo e a duemila euro in contanti. Elementi che hanno fatto scattare le manette per il 34enne Diego Sales di Cittadella, il 46enne tunisino Taufik Ezalloumi e il connazionale di 18 anni Mahrez Noumi. I tre sono accusati di detenzione a fini di spaccio, reato comprovato anche dal fatto che il denaro recuperato si ritiene fosse stato da poco raccolto cedendo ulteriori dosi di droga.

Droga abbandonata

Poco prima, sempre nel pomeriggio di domenica, i poliziotti avevano recuperato circa 10 grammi di marijuana lungo via Valeri. Alle 15.50 infatti un pattugliamento nella zona, particolarmente nota per il traffico di sostanze illecite, dentro a un cestino dei rifiuti era stato trovato un involucro contenente lo stupefacente, con tutta probabilità abbandonato da qualche spacciatore per non incappare nei controlli delle forze dell'ordine.