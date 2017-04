Arrestata coppia per droga, ma dentro ai "sassi" c'era solo un calmante per la tosse

Sono stati arrestati dopo che nella loro abitazione del Padovano i carabinieri avevano rinvenuto dei sassi sospetti insieme a della attrezzatura utile per il confezionamento di droga.



FATTO. I due, un 23enne di origine moldava e una 31enne di Grisignano di Zocco nel Vicentino, sono quindi finiti anche ai domiciliari. Oltre un mese di detenzione fino a quando alle forze dell'ordine non sono giunti gli accertamenti su quanto è stato sequestrato: le pasticche non erano eroina ma delle sostanze utilizzate per calmare la tosse. A quel punto la coppia è stata scarcerata: di fatto, nonostante i sospetti portino a ritenere che i due siano implicati in traffici illeciti, la mancanza di prove schiaccianti li ha scagionati.