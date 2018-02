Pizzicati con fare sospetto mentre sono in auto: c'è droga, entrambi messi in manette

Arrestati durante la compravendita di droga a Padova.

Lo spaccio

Lo scambio tra un pusher di origine magrebina e due ragazzi in un'automobile Peugeot 107 nera. Nei guai un 25enne residente a Piacenza D'Adige e una 27enne residente a Occhiobello, entrambi parcheggiati nella vettura. Nel reggiseno della donna 8,63 grammi di eroina. La polizia ha sequestrato la droga, il telefono e l'auto. I ragazzi non sono spacciatori, secondo gli agenti, occasionali. Il magrebino è riuscito a scappare. I due invece sono stati arrestati per detenzione a fine di spaccio in concorso.