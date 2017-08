Acciuffato anche l'ultimo componente della banda "dei monili": era latitante da mesi

Era latitante dallo scorso giugno, da quando cioè la banda di topi d'appartamento di cui faceva parte era stata sgominata dalle forze dell'ordine. E giovedì sera attorno alle 20 la volante è riuscita ad acciuffare anche lui, l'ultimo componente.



TROVATO. N.K., 37enne di origini albanesi, è stato arrestato dalla polizia mentre si trovava in via Adige a Padova. L'uomo, ricercato per i reati di furto in abitazione ed associazione a delinquere, era riuscito a fuggire. E' stato trovato proprio nella zona in cui la banda aveva messo a segno il maggior numero di colpi.