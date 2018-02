Trovato dentro ad un casolare mentre confezionava l'eroina: arrestato un 43enne

E' stato pizzicato all'interno di un casolare abbandonato di via Bordiga a Montà di Padova mentre confezionava droga. A finire in manette un 43enne di origine tunisina.

L'arresto

L'arresto sabato pomeriggio attorno alle 16: l'uomo, a seguito di diverse segnalazioni, è stato trovato all'interno della cascina abbandonata mentre confezionava l'eroina. In tutto 79 grammi già pronti per essere suddivisi nelle dosi necessarie. La polizia ha dunque arrestato il pluripregiudicato con precedenti per droga e reati contro il patrimonio: con sè tutto il materiale utilizzato per confezionare la droga.