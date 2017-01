Spacciatore vede i carabinieri e getta a terra un guanto con la droga: fermato

Bloccato dopo un tentativo di fuga, un 31enne di origine nigeriana è stato trovato in possesso di droga e soldi, provento di spaccio.



ARRESTO. L'episodio sabato in piazzale della stazione a Padova: l'uomo alla vista dei carabinieri ha subito tentato la fuga lasciando cadere a terra un guanto. Raggiunto, nonostante un tentativo di divincolarsi cercando di colpire i militari, è stato bloccato. Recuperato il guanto, gli uomini delle forze dell'ordine hanno scoperto all'interno dieci involucri, contenenti in totale 13 grammi di marjuana. Addosso il malvivente è stato invece trovato in possesso di 80 euro. Il materiale e il denaro sono stati sequestrati mentre lo spacciatore è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima.