Magazzino della droga in via Toti: trovati 17 involucri di marijuana, pusher in manette

Pizzicato ad armeggiare droga all'interno del cestino dei rifiuti è stato arrestato.



DROGA. A finire in manette giovedì pomeriggio in via Toti a Padova un 29enne di origine nigeriana: il giovane è stato individuato con le telecamere ed è stato pizzicato mentre faceva su e giù con la bicicletta e metteva le mani in un cestino armeggiando con lo stupefacente. La polizia lo ha bloccato e arrestato: si tratta di E.I. Poco prima gli agenti avevano individuato 17 involucri di marijuana con all'interno 20 grammi.