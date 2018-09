Ladro "ingordo" fa gli straordinari: pizzicato e fermato dopo un secondo furto alla Brentelle

Ha voluto mettere a segno due colpi in poche ore e forse questa sua "ingordigia" lo ha portato ad essere pizzicato e arrestato.

I furti

I due furti sabato pomeriggio: B.R.A., 23enne di origini straniere ma cittadino italiano senza fissa dimora, dopo aver messo in atto un furto in abitazione in via Garibaldi di Caselle di Selvazzano, dove, dopo essere entrato dalla finestra della camera da letto di una bifamiliare, ha sottratto un ipad, un telefono cellulare e la somma di 100 euro, ha tentato il furto di un cellulare all'interno del centro commerciale Le Brentelle, nell'ufficio ricezione merci. A notare le sue mosse gli impiegati del negozio che hanno immediatamente dato l'allarme ai carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno bloccato il ladro, poi arrestato con l’accusa di rapina impropria e furto in abitazione. La refurtiva rubata è stata tutta restituita ai legittimi proprietari.