Trovato con dell'hashish in piazza a Padova, arrestato spacciatore di 23 anni

E' stato sorpreso in piazza Duomo con 21 grammi di hashish ed è stato arrestato.



SPACCIO. A finire nei guai nella notte tra sabato e domenica un 23enne di origine marocchina: il giovane si muoveva con fare sospetto ed è stato notato dagli agenti che hanno deciso di fermarlo. Messo in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.