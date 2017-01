Trovato in possesso di otto flaconi di metadone, arrestato 50enne a Villa del Conte

E' stato trovato in possesso di otto flaconi di metadone e per questo motivo è stato arrestato.



ARRESTATO. A finire nei guai nella notte tra giovedì e venerdì attorno alle 3 un 50enne dimiciliato a Villa del Conte. L'uomo è stato trovato in possesso di 240 millilitri di metadone suddivisi in otto flaconi ed è stato arrestato. Il metadone gli era stato consegnato, nello specifico sei degli otto flaconi, da T.S., una 34enne di Montegrotto Terme, poi denunciata. Per entrambi il reato contestato è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata.