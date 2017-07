Ubriaco al capolinea del tram: inveisce con i controllori e prende a calci i poliziotti

Pizzicato sul tram senza biglietto è andato in escandescenza, prima contro i controlli e poi contro gli agenti di polizia. Un nigeriano è stato arrestato lunedì pomeriggio al capolinea di Pontevigodarzere per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

UBRIACO. L’uomo, un 29enne senza fissa dimora, prima si è rifiutato di fornire le generalità ai controlli, poi ha cominciato a insultarli, respingendo ogni invito a pagare il ticket di viaggio. A quel punto è intervenuta una volante della Polizia. Il nigeriano era evidentemente ubriaco e non appena gli agenti lo hanno invitato a fornire le generalità ha perso la testa. Continuando a bere una birra, li ha prima insultati, poi ha cominciato a divincolarsi.

AUTOLESIONISMO. A quel punto sono scattate le manette: l’uomo è stato fatto salire in macchina con l’aiuto di un controllore. I poliziotti da soli non riuscivano a calmarlo. Una volta giunto in Questura, ha continuato a rifiutarsi di fornire le generalità, provando a dimenarsi e tirando calci ai due poliziotti. Dentro la cella si è anche provocato alcune botte alla testa con atti si auto-lesionismo. Passata la sbornia si è calmato, gli agenti sono stati refertati con tre giorni di prognosi per le contusioni rimediate alle gambe.