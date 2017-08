Task force delle forze dell'ordine: sequestrati 400 grammi di hashish, arrestato un latitante

Settimana di controlli da parte delle forze dell'ordine in tutto il territorio padovano. Particolarmente battuta l'Arcella, nelle sue arterie principali quali via Tiziano Aspetti e via Borgomagno, a seguito delle risse dei giorni scorsi: 15 i posti di blocco, 70 gli uomini impiegati, 293 i controlli, 1633 i veicoli fermati. Impiegate le volanti, le squadre mobili e il reparto cinofili. Rinvenuti 402 grammi di hashish. Controllati anche esercizi pubblici e commerciali come bar e locali.



ARRESTO. In manette R.D., un 68enne residente a Cadoneghe, sul quale pendeva un'ordinanza di carcerazione di tre anni per una rapina ai danni di rappresentanti orafi avvenuta a Castelfranco nel 2012. Nei guai anche un 25enne che aveva con sè l'hashish e uno spray antiaggressione oltre 70 euro ritenuti provento di spaccio. Il giovane si trovava davanti ad un poliambulatorio dell'Arcella.