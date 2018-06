Litiga per l'ennesima volta con la moglie e la picchia violentemente: è stato arrestato

Ha preso a botte la moglie convivente dopo l'ennesimo litigio.

Litigio

L'episodio sabato sera attorno alle 19 in via Bronzetti a Padova: l'uomo, un 41enne di origine tunisina, durante un'accesa discussione con la donna, una 74enne originaria di Este, ha alzato le mani, picchiandola violentemente e mandandola in ospedale. Per lei prognosi di otto giorni. L'uomo, messo in manette, non è risultato in possesso di armi.