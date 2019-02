Blitz all'alba: smantellata la banda dei furti in ville e appartamenti, quattro gli arresti

Nelle prime ore di venerdì mattina i carabinieri del Norm di Esta coadiuvati dalle unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia e da militari dei comandi dell’Arma hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti di origine croata.

Smantellata la famglia

Smantellata un’intera famiglia di rom stanziali nella bassa padovana che insieme ad altri indagati a cui è stata notificata la misura dell’obbligo di dimora, colpivano ville e appartamenti per compiere numerosi furti. Il gruppo agiva in modo sistematico: procedevano a preliminari ricognizioni, lunghi sopralluoghi e quando le abitazioni erano prive di sistemi di allarme o di sicurezza passiva e soprattutto di cani, entravano in azione mediante l’utilizzo di cacciaviti e piedi di porco. Numerosi i colpi commessi in tutto il Veneto. I dettagli dell'operazione verranno spiegati in una conferenza stampa.

Notizia in aggiornamento