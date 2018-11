Dieci ore di controlli straordinari in diversi quartieri cittadini: quattro arresti e 130 grammi di "erba" sequestrata

Hanno approfittato anche del terzo appuntamento di "Corri X Padova". E hanno fatto centro: dopo quelli di martedì 20 novembre, la polizia di Stato ha effettuato dalle ore 19 di giovedì 22 all'alba di venerdì 23 novembre altri controlli straordinari del territorio (finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina) in diversi quartieri della città ma concentrandosi soprattutto all'Arcella e in zona Stazione, anche durante la manifestazione podistica. Con un importante bilancio: l’attività - che ha portato all'identificazione di 185 persone di cui 11 accompagnate in questura per ulteriori approfondimenti e al controllo di 64 veicoli e 4 negozi multietnici - si è conclusa con quattro persone arrestate (tre stranieri e un italiano), 8 denunciate in stato di libertà - per i reati inerenti la normativa sugli stranieri e le sostanze stupefacenti - e 130 grammi di marijuana sequestrati.

Gli arrestati

Il servizio è stato svolto da un team di 80 agenti composto da pattuglie della sezione volanti e del nucleo cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, della squadra mobile, dell’ufficio immigrazione, della polizia ferroviaria, coadiuvato da unità di supporto del reparto prevenzione crimine del Veneto, da contingenti di rinforzo del II reparto mobile e da pattuglie della polizia locale. Tra i quattro arrestati c'è il 21enne tunisino che ha accoltellato un connazionale in Galleria San Carlo, ma non solo: in manette anche il 36enne tunisino M.I. e il 25enne nigeriano L.O., i quali devono rispettivamente espiare quasi un anno di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione e sei mesi di reclusione per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Arrestato per danneggiamento, violenza e lesioni a pubblico ufficiale anche C.P, 37enne della provincia di Rovigo: l’uomo, che si era recato in Stazione per andare a Mestre, aveva avuto un vivace diverbio con l’addetto al desk della biglietteria della stazione, contestando il prezzo del titolo di viaggio. Se l’era poi presa con un assistente clienti, intervenuto in soccorso del collega, colpendolo al volto e procurandogli una prognosi di 5 giorni. Immediatamente bloccato dagli agente della Polfer, l’uomo è finito in manette.