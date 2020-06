Fermato con la cocaina in macchina: 40enne agli arresti domiciliari

Il controllo notturno gli è costato caro: un 40enne residente a Cervarese Santa Croce è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Selvazzano Dentro per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e si trova ora ai domiciliari.

I fatti

È successo nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno proprio a Selvazzano Dentro: i militari dell'Arma hanno fermato l'uomo in via Torino trovandolo in possesso di tre dosi di cocaina del peso complessivo di circa 10 grammi e 850 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un flacone di metadone nonchè materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Il 40enne si trova ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.