Picchia e minaccia ripetutamente gli anziani genitori: per il 31enne scattano i domiciliari

Ora per i coniugi l'incubo è davvero finito: ordine di carcerazione domiciliare per M.P., 31enne di Saonara, colpevole di maltrattamenti in famiglia.

I fatti

L'ordine di arresti domiciliari è stato eseguito dai carabinieri di Legnaro: l'uomo era già stato allontanato dalla casa in cui viveva col padre 62enne e la madre 66enne in quanto in più occasioni li aveva picchiati e minacciati. Il 31enne è stato ora trasferito in una comunità di accoglienza, dove sconterà la pena.