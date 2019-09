Cerca di ingoiare 14 ovuli di eroina durante la fuga a piedi: tunisino in manette

Ha tentato la fuga disperata. Ma il traguardo raggiunto non è certo quello sperato: i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato H.Z., 32enne tunisino irregolare trovato in possesso di 14 ovuli di eroina.

Primo arresto

È successo nel pomeriggio di venerdì 6 settembre a Padova, in via Nazareth: alla vista dei militari il nordafricano ha subito iniziato a correre per scappare, e durante la fuga ha cercato di ingerire gli ovuli di eroina in suo possesso, rischiando così di morire. I militari dell'Arma lo hanno però raggiunto in tempo, costringendolo ad espellere la droga. Processato per direttissima, è stato condannato a un anno.

Secondo arresto

Non è però l'unico caso del giorno: i carabinieri di Noventa Padovana hanno infatti arrestato in via Dante di Nanni a Ponte di Brenta N.C., 23enne che durante un controllo è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti altrettanti grammi eroina nonché mezzo grammo di cocaina.