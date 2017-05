Hashish ed eroina a fiumi in città: due spacciatore di 20 e 41 anni in manette

Sono stati pizzicati con hashish e marijuana e sono finiiti in manette.



ARRESTI. Gli arresti martedì in via Mameli e in via Callegari a Padova. Arrestato per primo dai carabinieri A.A., 41enne libico trovato in possesso di due involucri di droga da 2,5 grammi di eroina. E' stato arrestato. I militari hanno messo in manette anche un 20enne tunisino trovato con 35 grammi di hashish.