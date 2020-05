Torna l'eroina in città: arrestati due pusher, uno vendeva la droga a un sedicenne

Torna a essere venduta e acquistata l'eroina in città con la polizia che ha bloccato due pusher tra la zona dell'Arcella e quella della Stanga. Si tratta di un tunisino e di un nigeriano, entrambi arcinoti alle forze dell'ordine.

Il primo arresto

Il primo arresto è stato fatto venerdì alle 12.30 in via Ariosto quando un uomo è improvvisamente fuggito alla vista delle volanti: all'altezza del fiume ha gettato in acqua un involucro con 150 grammi di eroina. Fermato poco dopo, addosso aveva altri 80 grami di sostanza stupefacente, 10 grammi di cocaina, un cellulare, un bilancino e 330 euro in contanti. Si tratta di Moussain Arakati, tunisino di 38 anni, irregolare che è stato portato in carcere.

Il secondo arresto

Nel pomeriggio in via Tommaseo gli uomini della squadra mobile hanno notato un nigeriano vendere a un sedicenne padovano 0,5 grammi di eroina. Lo spacciatore è poi fuggito verso la stazione dove è stato bloccato all'altezza del binario 6. Con sé aveva anche alcune dosi di marijuana. A finire nei guai è stato Edosa Kelly, 24enne con vari precedenti, irregolare. Un altro pusher tunisino di 30 anni è stato poi denunciato perché sorpreso in zona Stanga a gettare un involucro di cocaina.

Il questore preoccupato

Il questore Isabella Fusiello, si è detta allertata per la situazione: «Mi preoccupa sopratutto questa costante presenza di spacciatori, spesso minorenni, molto molesti sopratutto nei parchi. Vengono impiegati under 18 perché non possono essere espulsi. Ho incontrato i rappresentanti dei comitati dell'Arcella e della Stanga e insieme lavoreremo per abbattere il problema»