Blitz dei carabinieri all'alba: sgominata banda di ladri, contestati decine di furti in Veneto

All'alba di mercoledì i carabinieri di Venezia hanno arrestato cinque persone, di nazionalità romena e moldava, accusate di ventiquattro furti aggravati ai danni di esercizi con slot machine nel Padovano e nel Veneziano. I militari dell'Arma hanno eseguito quattro provvedimenti di custodia cautelare in carcere e un obbligo di dimora, emessi dal gip del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura.

LE OPERAZIONI INVESTIGATIVE

L'indagine, denominata "Quadrifoglio", è stata avviata dal Nucleo Investigativo dei carabinieri neL maggio 2016, dopo un'analisi accurata dei numerosi episodi di furto con scasso ai danni di gestori di slot machine nei territori delle due province. Fondamentale è stato il contributo delle denuce rese dalle vittime degli assalti. Le operazioni hanno compreso numerosi servizi di osservazione, pedinamento e intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, sui mezzi sospetti, che hanno consentito di acquisire un gran numero di indizi a carico della banda criminale. I malviventi sono accusati, a vario titolo, di furto aggravato in concorso.

NEL PADOVANO

Nell'operazione è stata rintracciata anche una sesta persona, latitante dal 2016, evasa dai domiciliari dove si trovava per reati predatori per fare ritorno in Moldavia. Il soggetto è stato nuovamente arrestato e condotto in carcere, sempre per furto. Al blitz nelle province di Venezia e Padova hanno preso parte una sessantina di carabinieri del Comando di Venezia, con l’ausilio del quarto Battaglione “Veneto”, del Nucleo Elicotteri di Belluno e del Nucleo Cinofili di Torreglia.

I FURTI

I malviventi, attraverso sopralluoghi mirati nei bar e nelle sale videopoker, utilizzavano diverse tecniche di effrazione, oscurando i sistemi di videosorveglianza e bloccando quelli di allarme. I capi di accusa riguardano ventiquattro furti aggravati in esercizi pubblici, commessi in tredici località delle due province, per un danno economico complessivo di oltre 130mila euro in contanti asportati, a cui si aggiungono ingenti danneggiamenti alle strutture. Numeroso il materiale sequestrato nel corso delle operazioni, di presunta provenienza illecita, oltre all'attrezzatura e agli strumenti di effrazione utilizzati per commettere i colpi. Durante l'esecuzione dei provvedimenti cautelari, sono state eseguite delle perquisizioni domiciliari a carico degli indagati, che hanno permesso il sequestro di ulteriori oggetti atti allo scasso.

