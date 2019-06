Producevano marijuana in un appartamento in pieno centro storico: tre arresti

Avevano messo in piedi un vero e proprio laboratorio in pieno centro storico. Ma sono stati beccati: i carabinieri della stazione di Albignasego hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tre giovani (due italiani e uno straniero) che avevano adibito un appartamento di Padova a vero e proprio luogo di produzione e deposito di marijuana e hashish.

L’operazione

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati hashish, marijuana e piante di canapa indiana in fase di rigogliosa crescita, coltivate all’interno di due strutture dotate di impianto automatizzato di ventilazione, illuminazione e irrigazione, appositamente realizzate nell’appartamento in uso ai tre arrestati.