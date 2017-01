Lotta allo spaccio di eroina, arrestato uno spacciatore tunisino e uno nigeriano

Doppio arresto giovedì pomeriggio in centro a Padova di due spacciatori trovati in possesso di eroina.



ARRESTI. A finire in manette attorno alle 18.30 un 42enne di origine nigeriana irregolare in Italia, trovato in possesso di 1,2 grammi di eroina. Nel tentare di sfuggire al controllo ha spintonato i carabinieri che però non hanno riportato lesioni. Sempre giovedì i militari hanno messo in manette per detenzione ai fini di spaccio un tunisino 21enne, irregolare in Italia, trovato in possesso di 4,62 grammi di eroina.