Spaccio di droga in città: arrestati due pusher stranieri irregolari, denunciato un 20enne

Serie di arresti da parte dei carabinieri nella notte tra domenica e lunedì durante alcuni controlli per prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti. Due giovani sono finiti in carcere a Padova, un altro è stato denunciato in stato di liberta.

Gli arresti

Alle 4 in via Negrelli nel quartiere San Giovanni, sono stati ammanettati un marocchino di 20enne e un tunisino di 21 anni, entrambi irregolari. I due stavano spacciando della marijuana a un padovano di 19 anni. Addosso gli sono stati trovati 240 euro proventi dello smerci di droga. L’italiano è stato segnalato al prefetto come consumatore abituale. Sempre nella giornata di ieri un 20enne di Camposampiero è stato sorpreso a cedere una dose di “erba” a un coetaneo residente a Borgoricco. In auto il giovane aveva altra droga per un totale di 27 grammi, oltre a un bilancino di precisione.