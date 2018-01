Stazione ferroviaria di Cittadella, 21enne malmena un anziano e gli rompe gli occhiali

La sera del 4 gennaio, un equipaggio del Norm della Compagnia Carabinieri Cittadella, è intervenuto al bar della stazione ferroviaria di Cittadella perché due cittadini africani stavano inveendo nei confronti di alcuni clienti. In particolare uno di questi aveva appena schiaffeggiato un signore anziano rompendogli anche gli occhiali da vista. La vittima 77enne di Cittadella, per paura si era rifugiato all’interno del bar in attesa dell’arrivo dei carabinieri. I soggetti sono stati rintracciati sul marciapiede del binario 1, e identificati in S.M., 25enne del Ghana, residente a Cittadella e E.A.O., 21enne, nato in Marocco, residente a Cittadella, con precedenti di polizia.

L'INSEGUIMENTO.

Il primo non si è opposto all’invito dei militari ad avvicinarsi, mentre il 21enne ha assunto un comportamento ostile e ha cercato di allontanarsi. E’ quindi stato raggiunto e afferrato per un braccio, ma il giovane ha reagito nei confronti del militare spingendolo violentemente. Abbandonata la bici sul marciapiede del primo binario, incurante del pericolo mentre stava sopraggiungendo un treno merci, si è lanciato sui binari raggiungendo il secondo marciapiede. Il militare al fine di evitare più gravi conseguenze, lo ha inseguito ed una volta raggiunto, messo al riparo del passaggio del treno in transito, è intervenuto con fermezza bloccandolo. Il ragazzo è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e violenza al pubblico ufficiale.

I PRECENDENTI.

E.A.O., al termine del rito direttissimo, è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione con obbligo di dimora, nelle ore notturne, presso la sua residenza ed è stato, inoltre, denunciato per lesioni personali ai danni dell’anziano avendo quest’ultimo proposto denuncia-querela. E.A.O, nel mese di dicembre era già stato denunciato, sempre dai Carabinieri del Norm di Cittadella, per il reato di violenza privata in concorso, in quanto facente parte del quartetto di extracomunitari che la sera del 18 dicembre 2017, presso la Stazione ferroviaria di Galliera Veneta – Tombolo, avevano aggredito una ragazza costretta poi a risalire sul treno e solo grazie all’intervento del capo-treno che prontamente aveva chiuso le porte, potette scendere alla stazione ferroviaria successiva di Cittadella.