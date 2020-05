Una violenza lunga otto anni: 57enne arrestato dopo l'ennesima aggressione alla moglie

Non era la prima. Ma è stata l'ultima: i carabinieri nel Norm di Padova hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia F.S., 57enne residente in città e già noto alle forze dell'ordine.

I fatti

È successo all'una della notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio in pieno centro a Padova: l'uomo, ubriaco, nel corso dell’ennesima lite scaturita per futili motivi tra le mura domestiche ha prima offeso e poi aggredito la moglie - una 47enne di origini nigeriane - causandole lesioni giudicate guaribili con prognosi di tre giorni. Come detto, però, purtroppo non era affatto la prima volta che l'uomo si comportava così: si è scoperto infatti che i comportamenti violenti nei confronti della consorte (che nel recente passato era gia più volte ricorsa a cure sanitarie) erano iniziati addirittura nel 2012. Il 57enne è stato dunque arrestato e portato nel carcere di Padova.