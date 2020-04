Ricercato in Spagna, in manette nel Padovano: arrestato un 59enne

Ricercato in Spagna, in manette nel Padovano: i carabinieri del Norm di Abano Terme hanno arrestato G.M., 59enne residente a Monselice - e già noto alle forze dell'ordine - in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria spagnola per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla produzione di documenti falsi.

I fatti

È successo nel pomeriggio di venerdì 10 aprile: a conclusione di una specifica attività di ricerca i militari dell'Arma hanno tratto in arresto l'uomo, il quale risulta inserito in un sodalizio criminale con il ruolo di amministratore di società e agenzie immobiliari costituite in modo fittizio in varie località della Spagna. Un'attività proficua: i proventi illeciti, stimati in circa 800mila euro annui, venivano infatti incassati e trasferiti da malfattori in stati esteri con fiscalità privilegiata. Il 59enne è stato condotto nel carcere di Padova.