Le "sbarra" la porta della stazione dei carabinieri per evitare la denuncia: arrestato

È successo alle ore 16 di venerdì 12 giugno nella stazione dei carabinieri di Padova Prato della Valle: in manette un 54enne, che cercave di impedire alla sua ex compagna di andare a denunciarlo per i continui atti persecutori