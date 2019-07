Inseguita dallo stalker, si rintana in gelateria. L'ex perseguitava lei e i suoi amici

Una donna terrorizzata piomba in una gelateria nel bel mezzo del pomeriggio. Sconvolta, chiede aiuto. A spaventarla a quel modo era stato l'ex fidanzato che di lì a poco viene arrestato.

In fuga dallo stalker

Sono circa le 14 di giovedì quando nella gelateria Dolce Gelato di via Chiesanuova irrompe una 40enne cubana. Non è una cliente, ma una donna terrorizzata che chiede aiuto. Vuole essere nascosta, sta scappando da un uomo. Lui è il suo ex fidanzato: si sono lasciati a settembre dopo due anni di relazione e tre mesi di convivenza. A troncare è stata lei, esasperata dalla sua ossessività, ma lui alla fine di quella storia non si è rassegnato.

Mesi di persecuzioni

Ha dato il via a una vera e propria persecuzione fatta di pedinamenti, messaggi, chiamate continue, fino ad arrivare a minacciare lei e i suoi amici. La 40enne ha addirittura dovuto cambiare casa e abitudini per seminare lo stalker, che non ha mollato il colpo nemmeno quando a maggio lei lo aveva denunciato. Lo dimostra l'inseguimento fino alla gelateria, dove si sono presentati i carabinieri del Nucleo radiomobile.

L'arresto

Ascoltata la donna, poco lontano hanno rintracciato e prelevato il 47enne B.F. (le cui generalità complete non vengono divulgate per salvaguardare la privacy della vittima ndr). Le testimonianze della vittima e i precedenti, informata l'autorità giudiziaria, hanno portato al suo arresto con l'accusa di atti persecutori. L'uomo è stato poi accompagnato al suo domicilio dove si trova agli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi delle indagini.