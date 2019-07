Patrimonio evaporato dopo i fallimenti dei centri commerciali: tre arresti e sequestri per 7 milioni

Notizia in aggiornamento

Tre persone, un romano e due bresciani, avrebbero attuato una serie di cessioni illecite in favore di una società padovana in seguito al fallimento delle società che gestivano il centro commerciale Megliadino e il Tiberinus di Capena. Cessioni in palese conflitto d'interessi e senza rispettare gli oneri verso creditori, soci e dipendenti, che hanno portato al triplice arresto e a sequestri per 7 milioni di euro.

Le indagini

L'indagine è stata coordinata dalla procura di Roma con la collaborazione del Nucleo di polizia economico finanziaria capitolino e della compagnia di Este. A dare il via agli accertamenti tra il 2016 e il 2017 è stato il fallimento delle società titolari di due centri commerciali, quello di Megliadino San Fidenzio e quello di Capena. I tre arrestati hanno ceduto crediti e rami delle aziende in fallimento a una Srl padovana, di proprietà di una società anonima svizzera. Passaggi di denaro ingiustificati e illegali, che hanno portato a dilapidare i patrimoni delle società fallite anziché impiegarli per saldare i debiti con soci, creditori, dipendenti e negozianti come previsto dalle norme in materia di fallimenti.

Gli arresti

Lunedì la guardia di finanza di Roma e Padova ha notificato gli arresti, emessi dal Gip del tribunale capitolino, al 51enne romano A.M., al 55enne bresciano A.M. e al 61enne D.G. anch'egli residente nel Bresciano. Accusati di bancarotta e autoriciclaggio, avrebbero materialmente eseguito le cessioni. Nell'ambito della stessa indagine sono anche stati sequestrati a scopo preventivo crediti, quote sociali e vari beni della Srl padovana beneficiaria, oltre al ramo d'azienda relativo alla gestione del Tiberinus per una valore di 7 milioni.