Vedevano banconote contraffatte sul web, sgominata banda criminale internazionale

I Carabinieri, coordinati dalla Procura di Rovigo, hanno disarticolato un’organizzazione criminale radicata a cavallo tra le province di Padova e Rovigo, che attraverso la rete sommersa (il cosiddetto “Dark Web”), commercializzava in tutto il mondo banconote contraffatte. L’operazione è partita su segnalazione della Polizia austriaca e riguarda transazioni in tutto il mondo.

IL GRUPPO CRIMINALE.

Il gruppo, attraverso chat digitali anonime, era entrato in contatto con falsari, più noti come “Naples Group”, da cui si rifornivano di banconote contraffate di fattura tale in grado di trarre in inganno la pubblica fede, successivamente commercializzate in rete sia in questa provincia che in diverse altre parti del territorio nazionale, nonché in numerosi altri Paesi europei, in Oriente, nel Nord America.

