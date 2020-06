L'uomo delle spaccate torna a colpire. Dopo la fuga rientra a Padova e finisce in carcere

É stato uno dei principali protagonisti dell'autunno caldo delle spaccate in città, quello che due anni fa fece vivere una stagione di alta tensione a locali e negozi. Il questore lo scorso luglio lo aveva fatto trasferire in Puglia per rimpatriarlo, ma pochi mesi dopo l'africano è ricomparso a Padova dove ha messo a segno l'ennesimo furto.

Le spaccate

Lo avevano arrestato il 3 settembre 2018, ritenendolo responsabile di due colpi messi a segno la notte del 22 agosto ai danni dei negozi Antico Forno in via Cassan e via San Clemente. A farlo scoprire era stata l'imponente prestanza fisica: 1 metro e 90 d'uomo, che abbatteva a spallate le vetrine rinforzate. Lo avevano sospettato anche di un altro paio di furti, ma Alassane Diop non è solo un ladro seriale. Irregolare in Italia dal 1998, ha collezionato arresti, denunce e condanne per risse, rapine, furti, resistenza e spaccio, ma è stato accusato anche di lesioni e, nel 2016, di violenza sessuale nei confronti di una minorenne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il carcere

Il 14 giugno è stato arrestato dai carabinieri subito dopo aver commesso una spaccata in via Trieste e il giudice lo aveva condannato colpendolo con un divieto di dimora in città. Divieto che ha infranto, perché una settimana dopo è stato nuovamente individuato dai militari lungo corso del Popolo. I carabinieri hanno quindi chiesto al tribunale una aggravio della misura cautelare, mutata in ordine di carcerazione. Alle 18 di giovedì lo hanno rintracciato in città e tratto in arresto, consegnandolo al Due Palazzi.