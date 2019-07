Continua a perseguitare la ex: i domiciliari non fermano lo stalker. La inseguì in gelateria

L'ex convivente è diventata la sua ossessione e lui a sua volta è diventato un'ombra onnipresente nella vita della donna. Un'aggressività sempre più evidente, che la settimana scorsa ha spinto la donna a rifugiarsi in un locale in cerca di protezione.

L'inseguimento e il primo arresto

Una vicenda che lo aveva fatto ammanettare, ma che non è servita da lezione al 47enne Filippo Beggiato. Dopo soli sette giorni i carabinieri lo hanno arrestato di nuovo per atti persecutori. Da settembre, quando si sono lasciati, il padovano ha cominciato a pedinare, insultare e minacciare la 40enne cubana che era stata fidanzata con lui, ma anche gli amici di lei. La donna ha addirittura cambiato casa, a maggio lo aveva denunciato. Senza risultati. Il 4 luglio alle 14 lui l'ha seguita in strada e lei si era rifugiata in una gelateria di Chiesanuova. Erano arrivati i carabinieri e lui, Beggiato, gironzolava in strada a pochi metri come un avvoltoio in attesa della preda.

Le misure violate e il carcere

Lo avevano arrestato e posto ai domiciliari con un divieto di avvicinamento, che gli imponeva di stare ad almeno 300 metri di distanza dalla ex. Misure che il 47enne non ha rispettato, riprendendo con lo stalking. La vittima ha segnalato la situazione al 112 che, informando l'autorità giudiziaria, ha ottenuto un aggravio della pena e un ordine di carcerazione nei confronti dell'uomo. Glielo hanno notificato giovedì alle 13.30, arrestandolo nuovamente e trasferendolo al Due Palazzi.