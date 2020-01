Dalle mazzette "salta coda" alla sentenza: l'ex primario della fecondazione assistita è in carcere

Tre anni e dieci mesi. É il periodo che passerà in cella per espiare la sua condanna per induzione indebita il 70enne padovano Carlo Cetera.

In carcere

Era stato arrestato nel 2011 per un giro di mazzette ricevute da aspiranti genitori che si rivolgevano a lui presso il centro di procreazione assistita cadorino, sborsando in cambio di un iter più veloce senza le interminabili liste d'attesa del luminare. Poi il processo con tre condanne, l'ultima passata in giudicato lo scorso anno. Ora la condanna è diventata definitiva e i carabinieri nella giornata di giovedì lo hanno prelevato dalla sua abitazione del capoluogo e trasferito in carcere.