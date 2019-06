Dall'Alta riforniva di cocaina le piazze di Treviso e Vicenza. Il pusher finisce in manette

Ad arrestare l'albanese Gerjon Ademi sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Castelfranco Veneto che lunedì pomeriggio a Tezze sul Brenta lo hanno raggiunto con l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Treviso. Il 33enne si trova ora nel carcere di Vicenza.

L'arresto

Viveva da tempo a Galliera Veneta, la base da cui quotidianamente organizzava i traffici con cui riforniva clienti nella Marca e nel Vicentino. Qui lo hanno rintracciato, a pochi chilometri dal confine padovano, arrestandolo per detenzione e spaccio. Il suo cavallo di battaglia era la cocaina, che smerciava soprattutto in dosi "maxi" da circa due grammi a cessione. Almeno mille le compravendite che gli vengono addebitate in un anno e mezzo, dall'aprile 2016 al gennaio 2018. I controlli su spostamenti e clienti hanno portato gli inquirenti a individuare nel 33enne albanese uno dei più prolifici pusher della zona. Per non farsi scoprire dava appuntamento ai clienti in zone isolate, nelle piazzole lungo le statali o in sperdute strade di campagna. Accorgimenti che non sono però bastati a evitargli il carcere dove ora si trova in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

