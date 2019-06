Controllo con sorpresa nel parco dei pusher: c'è un ladro ricercato, finisce in cella

Arrestato il 2 giugno dopo un furto e già gravato da un divieto di dimora, lo straniero ha fatto perdere le sue tracce per scampare la condanna. Lo hanno invece rintracciato gli agenti della questura pattugliando i giardini dell'Arena.

Il controllo

Nella giornata di lunedì la polizia ha scandagliato l'area verde a ridosso della cappella degli Scrovegni, tristemente nota per il viavai di spacciatori e piccoli criminali che la frequentano assiduamente. Tra loro è stato individuato Ivan Mirza, 32enne nato in Moldavia che bazzica in città. L'uomo era gravato da un divieto di dimora e dopo il recente arresto il tribunale ha disposto un aggravamento del provvedimento, emanando un ordine di carcerazione.

Il furto

Mirza la mattina di domenica 2 giugno è stato scoperto nei garage del civico 12 di via Bellini. Stava forzando alcuni basculanti per rubare, dopo essersi procurato il telecomando per accedere al seminterrato sfondando il finestrino di un'auto in strada. A sorprenderlo erano stati la portinaia 50enne e il marito di 48 anni, che aveva seguito e atterrato il moldavo permettendo ai carabinieri di arrestarlo. Il 32enne è stato trasferito al Due Palazzi.