Molestie, furti e la scenata in tribunale: finisce in carcere il ventenne dalle mille identità

É divenuto noto alle cronache più volte in pochi giorni Mohamed Alagie, 21enne gambiano dalle mille identità. Denunciato tre volte tra il 27 settembre e il 3 ottobre, protagonista di una sfuriata nel palazzo di Giustizia, è stato nuovamente arrestato martedì su ordine del tribunale.

Brioches rubate e un'auto come camera da letto

Dopo un primo fermo per resistenza e lesioni a inizio settembre nell'Alta, il giovane ha ricevuto dal giudice un divieto di dimora in Veneto. Se ne sarebbe dovuto andare, invece si è spostato nella zona delle Terme. É infatti a Monselice che il 27 settembre i carabinieri lo denunciano per ricettazione, per aver rubato delle brioches al bar di un'area di servizio Agip e aver tentato di rivenderle in un altro locale. La sera stessa Alagie ha rincarato la dose forzando la serratura di un'auto parcheggiata a Battaglia Terme. Non l'ha rubata, ma ci ha passato la notte dormendo ed è stato scoperto l'indomani dal proprietario, che ha chiamato i militari facendogli racimolare un'altra denuncia.

Molesto nei locali

Mentre gli inquirenti dell'Arma portavano avanti le indagini sul suo conto, il 21enne si è spostato verso il capoluogo. Ancora una volta ha avuto a che fare con le forze dell'ordine dopo aver molestato i clienti di due locali la sera del 3 ottobre. Prima alla gelateria Panciera di via Umberto I, poi a un ristorante giapponese dell'Arcella dove si è presentato ubriaco. In tre ore è stato portato due volte in questura, dove ha fornito due dei suoi numerosi nomi falsi ed è stato denunciato per la terza volta.

In carcere

Le tre denunce hanno spinto a richiedere al giudice un aggravio della misura cautelare del divieto di dimora. Per questo Alagie sabato mattina è comparso in tribunale dove è stato protagonista di una scenata. Visibilmente agitato, ha gridato dentro l'aula e ha tentato di nascondersi sotto i banchi. A fronte delle prove raccolte dai carabinieri e dalla polizia, nei confronti del 21enne è stato emesso un ordine di carcerazione. Ordine notificatogli martedì dai militari di Battaglia Terme, che lo hanno arrestato e consegnato al penitenziario.