Scovati un irregolare e un ricercato. Scattano espulsione e carcerazione

Le due distinte operazioni sono state eseguite dagli agenti della squadra volante rispettivamente a Chiesanuova e all'Arcella.

Non ha lasciato l'Italia

Mancano pochi minuti alle 20.30 quando i poliziotti intercettano in via Chiesanuova un giovane nordafricano. É un tunisino di 21 anni, con una sfilza di precedenti alle spalle e di fatto irregolare in Italia. Lo conferma il database nel momento in cui vengono inseriti i dati del ragazzo. Poco più di un mese fa, il 28 febbraio, il questore di La Spezia gli ha imposto di lasciare il Paese entro quindici giorni. Prescrizione che non ha seguito, trasferendosi invece in Veneto, e che gli è costata una denuncia per immigrazione clandestina. La questura ha avviato le pratiche per l'espulsione.

In carcere

É invece nel penitenziario minorile di Treviso Innocent Oyametori, ventunenne nigeriano scovato in via Toti alle 23 di ieri. Gravato da un ordine di carcerazione, deve scontare otto mesi dopo essere stato condannato per minacce aggravate. L'episodio contestato è stato commesso a Catania quando il giovane era ancora minorenne.