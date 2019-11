Rapinò e massacrò di botte un clochard: bazzica indisturbato in città, finisce in cella

Non solo si è macchiato di un crimine brutale e codardo, ma una volta dichiarato in arresto si è fatto beffe delle disposizioni del giudice.

L'attacco feroce e l'arresto

Si trova in carcere da mercoledì Ionut Florin Masgras, romeno di 41 anni che da tempo vive in strada nel capoluogo. La decisione è arrivata dalla procura di Padova, che ha accolto una richiesta presentata dalla questura. I recenti guai con la Giustizia di Masgras cominciano la sera del 18 ottobre scorso, quando con il 26enne Marian Fitcoschi picchia con inaudita ferocia un clochard romeno di 44 anni al Bassanello. Voleva il suo telefonino e per averlo sono arrivati a rompergli le ossa. Li hanno fermati poco lontano, arrestandoli. Il giorno dopo hanno affrontato la direttissima: nonostante il fermo sia stato convalidato, sono tornati entrambi in libertà, sottoposti però al divieto di dimora in Veneto.

L'aggravio

Masgras da circa due settimane sarebbe quindi dovuto essere fuori regione. Invece gli avvistamenti del romeno in città sono stati pressoché quotidiani da parte della polizia, che conoscendone le abitudini lo ha tenuto sotto stretta osservazione. Osservazioni che si sono concretizzate in una richiesta di aggravamento del provvedimento, accettata dal giudice. Mercoledì, documento giuridico alla mano, lo hanno rintracciato in via dei Tigli alla Guizza, a poche decine di metri dal luogo del brutale pestaggio sotto il ponte Scaricatore.