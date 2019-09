Torna in carcere il "re delle truffe": cinque anni e nove mesi a Mattia Griggio

L'affidamento in prova ai servizi sociali non è bastato a estinguere il debito di Mattia Griggio con la Giustizia e con le decine di vittime mietute in anni di raggiri, tali da fargli guadagnare il soprannome "Truffa". Alla soglia dei 40 anni il padovano torna in carcere, dove dovrebbe restare per cinque anni e nove mesi.

L'arresto

Il condizionale è quanto mai d'obbligo, dal momento che Griggio in carcere ci sarebbe dovuto essere già da tempo. A luglio era però stato scarcerato, ottenendo appunto l'affidamento ai servizi sociali che avrebbe dovuto abbassare la pena residua. La notte tra giovedì e venerdì i carabinieri si sono invece presentati nell'abitazione di Selvazzano dove risiedeva negli ultimi mesi, prelevandolo su mandato dell'autorità giudiziaria del tribunale di Padova e trasferendolo al Due Palazzi per scontare il cumulo di pena.

Le promesse di redenzione

Il reato contestato, manco a dirlo, sono le truffe. La vera arte, per quanto discutibile, in cui il 40enne padovano ha dimostrato di eccellere tanto da arrivare alla ribalta televisiva, con diverse comparsate a Le Iene e tanto di mea culpa e promesse di risarcire le vittime. Promesse evidentemente non mantenute, che hanno tenuto aperto il suo conto con la Legge. I buoni propositi avallati dal suo legale avevano convinto i giudici a scarcerarlo dopo nove mesi di detenzione nel carcere di Vicenza, dove era finito l'ultima volta nell'ottobre scorso.

Una lunga carriera criminale

Gli ultimi anni di Griggio sono però stati un viavai dal carcere ai domiciliari, nonostante i quali ha continuato a delinquere con le truffe più svariate. Dopo un'evasione nel marzo 2017 in cui truffò e derubò un'anziana spacciandosi per tecnico dell'acquedotto, a seguito dell'ultima condanna era sottoposto a rigidi controlli. Lasciato l'appartamento di riviera Mussato dove stava scontando i domiciliari (e dove nel marzo 2016 aveva trovato la morte la figlia di appena un mese), Griggio era tornato a vivere a Selvazzano con il divieto di uscire in orario notturno e di lasciare il comune di residenza.