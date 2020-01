Noto spacciatore, nonostante il divieto di dimora continua a bazzicare in città

Avrebbe dovuto non vivere più a Padova né in provincia. Invece ha continuato a frequentare la città e, dopo essere stato controllato per l'ennesima volta, sono nuovamente scattate le manette.

Recidivo

É stato rintracciato e arrestato venerdì pomeriggio Karim Chib, 18enne originario della Libia e noto per diversi precedenti legati al mondo dello spaccio di droga. Nel capoluogo euganeo era già incappato più volte nelle forze dell'ordine, finendo anche in arresto. In quell'occasione il giudice aveva convalidato il fermo colpendolo con un divieto di dimora nell'intera provincia. Divieto che il giovane non ha però rispettato, perché di fatto ha continuato a rimanere a Padova. In città più volte lo hanno scoperto i carabinieri nell'ultimo periodo, chiedendo quindi all'autorità giudiziaria un aggravio della pena nei suoi confronti. Il provvedimento è stato accolto e venerdì i militari del Nucleo radiomobile lo hanno scoperto nella zona antistante il Bingo in via Aspetti, nel rione San Carlo all'Arcella. Ammanettato, Chib andrà ora in carcere.