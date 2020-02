Aggredisce e accoltella la compagna davanti agli occhi del figlioletto di lei

L'ha brutalmente aggredita accoltellandola ad un braccio al culmine di una lite furiosa davanti a un ragazzino di 11 anni.

L'aggressione

L'episodio di inaudita violenza è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in un'abitazione a Piove di Sacco. Lì vivono una donna cinese di 35 anni e il figlioletto di 11 a cui negli ultimi tempi si è aggiunto il nuovo compagno della giovane, un connazionale di 33 anni residente a Legnaro. Nel corso della notte la coppia ha discusso per motivi banali ma il litigio è ben presto degenerato. L'uomo, nonostante in casa vi fosse anche il ragazzino, al culmine della lite ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato sulla donna, sferrandole una coltellata al braccio.

L'arresto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre la vittima veniva trasportata con urgenza al pronto soccorso di Piove di Sacco e trattenuta in osservazione. L'uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali volontarie. La 35enne è tutt'ora all'ospedale: non è im pericolo di vita ma la prognosi resta ancora da stabilire.