In manette il cliente dello spacciatore: compra la droga, poi si oppone al controllo

Dal veneziano a Padova per rifornirsi di droga, è finito in manette. Stavolta ad essere arrestato non è lo spacciatore ma il cliente, anche se il capo d'accusa non non è legato agli stupefacenti.

L'avvistamento

Il fermo nei confronti di V.M., diciannovenne di origine moldava ma residente a Campolongo Maggiore, è scattato alle 15.30 di mercoledì. Il ragazzo si trovava in via Loredan, nella zona del Portello molto frequentata dai piccoli spacciatori. Anche lui era lì per la droga, non per venderla ma per comprarla. Subito dopo aver concluso l'affare i carabinieri del Nucleo radiomobile lo hanno avvicinato nel tentativo di fermare anche il pusher che si è però dato alla fuga.

La reazione violenta

Sorprendente la reazione del giovane moldavo, che appena ha intravisto i militari ha lanciato nel canale le dosi appena acquistate. Raggiunto, si è poi rifiutato di fornire i documenti reagendo in modo aggressivo, venendo neutralizzato e rimediando un arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dello stesso controllo i carabinieri hanno anche recuperato, poco lontano, una confezione con sei grammi di marijuana probabilmente abbandonata da qualche spacciatore che ha preferito disfarsene piuttosto che farsela trovare addosso.