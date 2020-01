Il pusher abitudinario incontra i clienti in auto: ai residenti non sfuggono le sue mosse

Arrivava in bicicletta, saliva sulle automobili di altre persone, stava via pochi minuti e tornava a piedi. Sempre nello stesso punto. Un comportamento che ha attirato l'attenzione degli abitanti di via Maroncelli e che ha portato all'arresto di un giovane tunisino.

Gli avvistamenti

Tutto è cominciato qualche settimana fa, quando diversi residenti della zona hanno segnalato alla polizia i movimenti sospetti di un nordafricano. L'uomo pressoché quotidianamente raggiungeva in bicicletta la strada in zona Stanga, parcheggiava il mezzo a due ruote e saliva su automobili guidate da altre persone. Sparivano insieme e poco dopo lo straniero tornava a piedi al punto di partenza. Per dare fondo ai sospetti gli agenti hanno organizzato un appostamento.

L'arresto

Puntuale, il 34enne era lì e ad attenderlo c'era una donna alla guida di una Lancia Y. Quando il nordafricano è salito sistemandosi sul sedile passeggero è scattato il controllo. La conducente ha frettolosamente cercato di lanciare fuori dal finestrino un involucro, che si è poi scoperto contenere due grammi di cocaina. La verità è così venuta a galla: Mohamed Dabi gestiva un contenuto giro di spaccio, incontrando in via Maroncelli clienti abituali e non che lo raggiungevano in automobile, dove poi avvenivano le cessioni. Il tunisino è quindi stato trasferito in questura e arrestato per detenzione a fini di spaccio, mentre lo stupefacente è stato sequestrato insieme alle banconote che l'uomo aveva addosso.

Controlli in quartiere

Nella giornata di domenica la polizia ha anche eseguito dei controlli nella zona di Santa Rita, dove nel pomeriggio sono stati individuati due uomini privi di documenti e un 22enne moldavo visibilmente ubriaco, sottoposto poi a fotosegnalamento.