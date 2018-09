Danneggia l'auto della polizia locale con un badile: arrestato 35enne

"Per dargli una lezione": così ha giustificato la sua furia cieca G.C., 35enne di Massanzago arrestato dai carabinieri di Trebaseleghe per minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

I fatti

Tutto ha avuto inizio poco prima delle ore 19 di venerdì, quando un agente di polizia locale della Federazione Camposampierese ha notato vicino al cimitero di Massanzago un individuo che stava compiendo delle manovre pericolose con il proprio ciclomotore. L’agente ha dunque deciso di seguire l'uomo fino a quando non è arrivato a casa, e a quel punto è iniziato il controllo per procedere alle contestazioni al codice della strada rilevate. Il 35enne (noto alla giustizia e già agli arresti domiciliari), dopo avere consegnato la propria patente di guida, si è però dimostrato alquanto contrariato per il controllo, evidenziando una certa aggressività verbale con il vigile, che veniva da lui invitato a uscire dalla propria abitazione. L'agente sì è dunque recato nel parcheggio del cimitero nelle vicinanze salvo venire raggiunto dall'uomo che, armato di badile, ha cominciato a colpire ripetutamente il veicolo di servizio della polizia locale, procurando danni alla carrozzeria e infrangendo un cristallo laterale. Non pago, una volta rientrato a casa il 35enne ha telefonato ai carabinieri di Trebaseleghe dicendo di avere avuto una discussione con un agente della polizia locale e di aver danneggiato il veicolo per “dargli una lezione”. Giunti tempestivamente sul luogo, i militari dell'Arma - una volta accertata la dinamica dei fatti e verificato i danni procurati al mezzo di servizio - hanno dichiarato l'uomo in arresto: trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Cittadella , nella mattinata odierna ha partecipato all’udienza di convalida fissata con rito direttissimo dal Pubblico Ministero.