Vandalo delle auto, l'incubo è finito? Arrestato un giovane in fuga dopo l'ennesimo colpo

L'incubo che nelle ultime settimane ha tormentato gli automobilisti padovani potrebbe essere finito. I carabinieri hanno arrestato un 30enne tunisino sorpreso nella notte mentre infrangeva il finestrino di un suv Peugeot con un tombino di ghisa.

L'arresto

La modalità è la stessa usata in decine di altri casi che negli ultimi giorni hanno portato al danneggiamento di auto in sosta, sorattutto nella zona della Stanga. L'uomo ha tentato di scappare in bicicletta liberandosi del bottino appena racimolato, ma i militari sono riusciti a bloccarlo. A confermare il sospetto che si tratti di un ladro seriale, la due ruote è risultata anch'essa rubata perciò la sua situazione è stata aggravata da una denuncia per ricettazione. Trattenuto in cella, domani sarà processato per direttissima.

Caccia all'uomo

Possibile svolta nel mistero del delinquente che si accanisce sui veicoli parcheggiati, colpendo nel cuore della notte e all'alba. Domenica notte, dopo altri due episodi, la polizia aveva individuato e denunciato un uomo, anch'egli tunisino 30enne, scovato in un casolare abbandonato con la refurtiva rubata poche ore prima da una vettura in via Pellizzo. Nonostante l'individuazione del sospettato e l'incremento dei controlli in zona voluto anche dal Comune, all'alba di martedì altre quattro auto sono state pesantemente danneggiate. In tutti i casi viene rubato poco o nulla, ma soprattutto viene utilizzato un tombino per sfondare i finestrini, spesso abbandonato accanto all'auto. Altri casi simili si sono verificati negli ultimi giorni nella zona di Forcellini.