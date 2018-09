Cronaca Conselve / Strada Provinciale 92

Un arresto e cinque persone denunciate: maxi controllo dei carabinieri nella Bassa Padovana

I posti di blocco lungo la Strada Provinciale 92 tra Cartura e Conselve hanno dato i loro frutti: tra i denunciati due rom per furto e un 35enne per guida in stato di ebbrezza