Dalla marijuana all'eroina: un arresto e una denuncia per spaccio di droga

Un arresto e una denuncia. Per non farsi mancare niente: doppia operazione messa a segno dal Norm dei carabinieri di Padova.

L'arresto

A finire in manette è stato N.H., 28enne tunisino irregolare: i militari dell'Arma lo hanno colto in flagrante in zona stazione mentre cedeva una dose da un grammo di eroina a una 33enne di Noventa Padovana. Processato per direttissima, è stato condannato a sei mesi (sanzione sospesa)

La denuncia

Il denunciato, invece, è un nigeriano di venti anni pizzicato al parco Iris in possesso di 5 grammi di marijuana: il giovane, pluripregiudicato e già arrestato il 15 gennaio per il medesimo reato, aveva con sé anche due carte di credito di dubbia provenienza ma è stato denuncia to solo per detenzione ai fini di spaccio.