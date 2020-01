Sherlock Holmes "alla padovana": rintraccia l'autore del furto della sua bici e lo fa arrestare

Avevano decisamente rubato la bici alla persona sbagliata: la polizia ha arrestato B.A., 33enne di Padova e denunciato P.M., 27enne originaria di Belluno ma residente in provincia di Padova.

I fatti

Tutto ha inizio nel primo pomeriggio di venerdì 10 gennaio a Padova, quando a un 40enne residente in provincia di Vicenza viene rubata la bicicletta. L’uomo non si perde però d’animo, e con grande arguzia setaccia subito il web alla ricerca di eventuali inserzioni relative alla vendita della suddetta bici. E fa centro: trova l’annuncio, contatta il ladro-venditore e nel contempo avvisa la polizia, che alle ore 18 interviene in piazza Eremitani, luogo scelto per l’incontro. A cui il malvivente arriva con una "complice": la 27enne è stata denunciata per ricettazione e segnalata in quanto aveva con sé della carta stagnola arrotolata con tracce di eroina, mentre l'uomo è stato a sua volta denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. Ma non solo: poiché trovato in possesso di carte di credito di provenienza illecita il 33enne è finito in manette. Mentre il "novello Sherlock Holmes" è potuto nuovamente salire in sella alla sua amata bici.