Giovani ladri in azione nei negozi: minorenni e studenti, due denunce e due arresti

Abbigliamento e prodotti di bellezza, poche decine di euro di merce, eppure sufficiente a macchiare le fedine penali di quattro giovani. Tre ragazze e un ragazzo, hanno tra 16 e 23 anni e sono stati individuati dai carabinieri nel corso di due distinti interventi.

Coppia in arresto

Il primo allarme è scattato al centro commerciale Ipercity di Albignasego. I gestori del supermercato Interspar hanno chiesto l'aiuto dei militari dopo che, nel pomeriggio, una guardia privata aveva scoperto una coppia che tentava di uscire dal negozio con della refurtiva nascosta addosso. Si trattava di B.E., 23enne originario dell'Umbria, e di B.G., 19enne padovana, entrambi residenti nel capoluogo per motivi di studio. I ragazzi sono stati fermati dal vigilante mentre sul posto arrivavano i militari della stazione di Albignasego e i colleghi del Nucleo radiomobile di Abano. Recuperati e restituiti i 140 euro di prodotti di bellezza che i due cercavano di rubare, i giovani sono stati arrestati per tentato furto aggravato e trasferiti in caserma. Pur avendo già dei precedenti analoghi, sono poi stati rimessi in libertà.

Minorenni denunciate

Nel frattempo anche a Padova i carabinieri del Nucleo radiomobile sono dovuti intervenire per un fatto analogo. La richiesta d'intervento arrivava stavolta dallo store Kiabi di via Venezia, dove erano state notate due ragazzine che si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali. All'arrivo della pattuglia hanno dovuto restituire il magro bottino, 90 euro di capi di vestiario che si erano maldestramente infilate nelle borsette. Le due, una 16enne nigeriana di San Giorgio in Bosco e una 17enne marocchina di Cadoneghe, sono quindi state denunciate con l'accusa di tentato furto aggravato e riaffidate alle rispettive famiglie.